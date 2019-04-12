Бесит: россияне назвали главные раздражители на работе

Аналитики выяснили, какие раздражительные факторы влияют на работающих россиян больше всего. Оказалось — критика начальства, собственные ошибки и даже парфюм коллег, сообщает РИА Новости.

В исследовании поучаствовали 1,6 тысячи работающих жителей по всей стране. Эксперты задавали респондентам один и тот же вопрос: «Что на работе раздражает больше всего?»

Почти половина участников опроса (44%) ответили, что в первую очередь работать мешает необоснованная критика. 27% упомянули дополнительную нагрузку, 26% отметили, что их раздражает недовольство собственными ошибками. Немногим меньше — 25% россиян в качестве главного раздражителя указали низкий культурный уровень коллег и неблагоприятную атмосферу в коллективе. Нашлись и те, кого раздражает внешний вид и парфюм товарищей по работе, (2%), а также их успехи (1%).

Параллельно респонденты указали, что их мотивирует к выполнению задач. Оказалось, что больше 50% россиян радует положительная оценка их трудов, 36% испытывают удовлетворение, когда попадают в хороший коллектив, 25% в качестве главного мотиватора отметили личные успехи в работе.

При этом аналитики выяснили, что больше половины респондентов каждый день идут на работу в спокойном состоянии, 25% в приподнятом настроении и 8% готовы трудиться через силу.