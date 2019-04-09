Исследование: почти половина жителей России недовольна жизнью

Около 40% жителей России недовольны условиями жизни в стране. К таким выводам пришли эксперты института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

«Жизнью недовольны почти 40% россиян. Гражданам не хватает ресурсов на активную адаптацию к низким доходам», — приводит «Коммерсант» итоги социологического исследования.

Около половины жителей России раскритиковали размер зарплат, а также доступность качественных медицинских и образовательных услуг. Еще 30% оказались недовольны экологией. Чтобы адаптироваться к таким условиям, 35% россиян ищут себе подработку, остальные предпочитают экономить, брать кредиты или продавать имущество.