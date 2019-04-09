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Исследование: почти половина жителей России недовольна жизнью 

Ura.Ru 10 минут назад
Около 40% жителей России недовольны условиями жизни в стране. К таким выводам пришли эксперты института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
«Жизнью недовольны почти 40% россиян. Гражданам не хватает ресурсов на активную адаптацию к низким доходам», — приводит «Коммерсант» итоги социологического исследования.
Около половины жителей России раскритиковали размер зарплат, а также доступность качественных медицинских и образовательных услуг. Еще 30% оказались недовольны экологией. Чтобы адаптироваться к таким условиям, 35% россиян ищут себе подработку, остальные предпочитают экономить, брать кредиты или продавать имущество.
Ранее Росстат опубликовал масштабное исследование о благосостоянии россиян. Выяснилось, что возможность ежегодно покупать по две пары обуви каждому члену семьи появилась у 63,8% домохозяйств (50,3% в 2016 году). Среди респондентов 14,6% уточнили, что сталкиваются с существенными затруднениями, чтобы «сводить концы с концами». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков потребовал объяснить, каким образом социологи пришли к таким результатам, а также призвал не рассматривать исследование с прикладной точки зрения.
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Социология , Видео , Дмитрий Песков , Росстат , РАНХиГС
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