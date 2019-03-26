Москвичи начали покидать город

На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы. Об этом говорится в материалах агентства «Инком-Недвижимость»

За год объем предложения от уезжающих из города москвичей вырос на четыре процентных пункта. В качестве одной из причин такой динамики аналитики компании называют поиск альтернативных вариантов заработка. « [В столице зафиксирован] тренд на увеличение численности материально неустроенных горожан. Нужда заставляет искать способы заработка, в том числе и за счет сдачи жилплощади внаем», — говорится в материалах «Инкома».

По статистике компании, пять процентов уезжающих из города квартирных хозяев получают образование за рубежом, 17 процентов нашли работу в другой стране. Еще 19 процентов уезжают по семейным обстоятельствам, 24 процента — это люди, рассчитывающие построить бизнес (преимущественно фермерский) в провинции. Оставшиеся 35 процентов приходится на пенсионеров, которые сдают жилье в Москве, чтобы обеспечить себя, переезжая при этом к родственникам, на дачу, в деревню или маленький город.

Ранее эксперты портала «Мир Квартир» провели исследование рынка найма жилья и выявили, что во многих городах России владельцы квартир готовы предоставить свою недвижимость для временного проживания бесплатно или за символическую плату. Как правило, такие квартирные хозяева сдают жилье за оплату ЖКХ, услуги по ремонту, уходу за больными или помощь по хозяйству.