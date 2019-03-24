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Росстат выяснил, почему россияне заводят второго ребенка 

Ura.Ru 2 часа назад
Фото: Ura.Ru
Россияне рожают второго ребенка, чтобы избежать одиночества у первенца. К таким выводам пришла Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
«Желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким, повлияло на 68,7% женщин и 62,5% мужчин», — сообщает РБК со ссылкой на результаты статистики.
Второй по популярности причиной для рождения второго ребенка мужчины называли желание их жен. Также россияне заводят детей, чтобы научить старшего ребенка заботе о своих близких. Не последнюю роль в решении играет и стремление получить государственную поддержку — маткапитал.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о росте возрастной границы у женщин, рожающих первого ребенка. По словам политика, россиянки становятся матерями в первый раз в возрасте 26-35 лет. Голикова заключала, что такая тенденция может привести к сокращению потенциала для рождения последующих детей.
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Социология , Общество , Татьяна Голикова , Росстат , РБК
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