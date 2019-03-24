Росстат выяснил, почему россияне заводят второго ребенка

Россияне рожают второго ребенка, чтобы избежать одиночества у первенца. К таким выводам пришла Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«Желание, чтобы первый ребенок не чувствовал себя одиноким, повлияло на 68,7% женщин и 62,5% мужчин», — сообщает РБК со ссылкой на результаты статистики.

Второй по популярности причиной для рождения второго ребенка мужчины называли желание их жен. Также россияне заводят детей, чтобы научить старшего ребенка заботе о своих близких. Не последнюю роль в решении играет и стремление получить государственную поддержку — маткапитал.