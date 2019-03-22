Почти треть россиян назвали цены на такси завышенными

28% россиян назвали завышенными цены на такси в своих городах, а 61% заявили о соответствии цены качеству, сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О заниженной цене на такси в городе проживания сообщили 8% опрошенных.

46% респондентов заявили, что за последние пять лет стали чаще ездить на такси, еще 39% вызывают такси с той же частотой, что и раньше.

77% опрошенных россиян считают, что в их городе достаточное количество работающих такси. О их переизбытке сообщили 16% опрошенных и лишь 6% сказали, что автомобилей такси в месте их проживания недостаточно.

При этом каждый второй респондент (51%) считает, что зарплата таксистов примерно такая же, как средняя по городу. Каждый шестой (16%) думает, что зарплата ниже, чем средняя, а каждый десятый (10%) — что выше.

Больше половины россиян (52%) заметили за последние пять лет улучшение технического состояния машин такси, при этом две трети опрошенных (66%) отмечают, что главным гарантом безопасности в поездке остается соблюдение ПДД водителем.

Каждый десятый участник опроса (10%) счел, что состояние машин стало хуже. Не заметили изменений 34% опрошенных.

Помимо соблюдения таксистом правил дорожного движения 62% россиян сказали, что для безопасности важна аккуратная манера езды водителя. Техническая исправность автомобиля и отсутствие у него повреждений 59% опрошенных считают обязательными для поездки без происшествий.

Среди критериев, важных при поездке на такси, наиболее значение для россиян играет техническое состояние автомобиля: по шкале от 1 до 9, где 1 — наиболее важное, этот критерий получил 2,89 балла. Далее расположились профессиональное мастерство водителя (3,21), длительность ожидания подачи такси (3,98). Наименьшее значение опрошенные придают гражданству водителя (5,81), форме собственности на такси (6,42) и марке автомобиля — 6,63 балла.

Большинство опрошенных (79%) также считают, что совершать поездки на такси в их городе безопасно. Лишь 2% отметили, что ездить на такси в их городах очень опасно, 15% — скорее опасно, чем безопасно.