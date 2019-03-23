Зеленский назвал условие возвращения Крыма в состав Украины

«Крым вернется тогда, когда в России смениться власть», — цитирует издание «Факты» Зеленского.

По его словам, основные направления его предвыборной программы ориентированы на борьбу с коррупцией и усиление дипломатических переговоров для прекращения войны в Донбассе.

«Все что у нас есть — это Минские соглашения, но они не работают, их надо расширять. Можно на линию разграничения ввести миротворцев и реализовать план Волкера, но я считаю, что проблема во внутреннем вопросе», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский укрепил лидерство в президентской гонке на Украине, завоевав симпатии 34,04% избирателей, свидетельствуют результаты опроса общественной организации «Передовые правовые инициативы».