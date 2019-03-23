Зеленский назвал условие возвращения Крыма в состав Украины 

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу Ictv заявил, что Крым вернется в состав Украины при условии смены власти в России.
«Крым вернется тогда, когда в России смениться власть», — цитирует издание «Факты» Зеленского.
По его словам, основные направления его предвыборной программы ориентированы на борьбу с коррупцией и усиление дипломатических переговоров для прекращения войны в Донбассе.
«Все что у нас есть — это Минские соглашения, но они не работают, их надо расширять. Можно на линию разграничения ввести миротворцев и реализовать план Волкера, но я считаю, что проблема во внутреннем вопросе», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский укрепил лидерство в президентской гонке на Украине, завоевав симпатии 34,04% избирателей, свидетельствуют результаты опроса общественной организации «Передовые правовые инициативы».
Президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря 2018 года. Сами выборы пройдут 31 марта 2019 года. 7 февраля ЦИК Украины зарегистрировал действующего главу государства Петра Порошенко кандидатом в президенты. В общей сложности на выборы зарегистрировались 44 кандидата, впоследствии их число сократилось до 42 человека.