Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский назвал условие возвращения Крыма в состав Украины 

Rambler News Service + ещё 26 39 минут назад
Фото: Daily Storm
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский в интервью украинскому телеканалу Ictv заявил, что Крым вернется в состав Украины при условии смены власти в России.
«Крым вернется тогда, когда в России смениться власть», — цитирует издание «Факты» Зеленского.
По его словам, основные направления его предвыборной программы ориентированы на борьбу с коррупцией и усиление дипломатических переговоров для прекращения войны в Донбассе.
«Все что у нас есть — это Минские соглашения, но они не работают, их надо расширять. Можно на линию разграничения ввести миротворцев и реализовать план Волкера, но я считаю, что проблема во внутреннем вопросе», — сказал Зеленский.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский укрепил лидерство в президентской гонке на Украине, завоевав симпатии 34,04% избирателей, свидетельствуют результаты опроса общественной организации «Передовые правовые инициативы».
Президентская кампания стартовала на Украине 31 декабря 2018 года. Сами выборы пройдут 31 марта 2019 года. 7 февраля ЦИК Украины зарегистрировал действующего главу государства Петра Порошенко кандидатом в президенты. В общей сложности на выборы зарегистрировались 44 кандидата, впоследствии их число сократилось до 42 человека.
Rambler News Service: последние новости
Число безработных в России в феврале снизилось на 4% ВЦИОМ оценил уровень поддержки Беглова среди активных избирателей Санкт-Петербурга В России к 2024 году планируют обучить 25 тыс. специалистов по работе с добровольцами
Комментарии
Социология , В мире , Другое , Конфликты , Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Республика Крым
Читайте также
Видео
Побоище в бизнес-центре: что случилось в Москве
Происшествия
Названы финансовые подробности похорон Началовой
Шоу-бизнес
«Не дождетесь»: в Крыму ответили Зеленскому
Политика Украина
Зеленский назвал условие возвращения Крыма
В мире
Бомбардировщики США сымитировали атаку на Калининград
Армия Войска
Посмертное признание: чего требуют родные Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Политолог жестко оконфузился на шоу Соловьева
Общество
Роковая ошибка Лободы: что произошло на «Голосе»
Шоу-бизнес Статьи
В сеть попало видео спасения провалившегося под лед ребенка
Происшествия Общество
Пока вы спали: Кому положены две пенсии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение