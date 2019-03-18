Москва помогает найти работу по душе

Как показывают результаты опроса, проведенного на одном из специализированных порталов, стабильность и высокая зарплата — вот, пожалуй, главные на сегодня требования у российских соискателей на любую должность.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Стабильности хотят 76 процентов респондентов, еще для 74 процентов, в первую очередь, важна высокая зарплата, а 73 процента ставят в приоритет хорошую атмосферу в коллективе. Компетентность и лояльность руководителя важна для 56 процентов опрошенных, а 54 процента идеальной работой считают ту, что находится недалеко от дома. «ВМ» поинтересовалась у эксперта, доктора психологических наук Оксаны Защиринской, каковы представления у детей и подростков о будущей «работе мечты».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Обладательница Европейского сертификата в области психологии «EuroPsy» Оксана Защиринская считает, что профориентацию можно начинать только в среднем школьном возрасте.

— В это время у ребенка уже формируются не только предпочтения в выборе вида спорта, которым он хочет заниматься, но появляется и стремление получать новые знания по определенным дисциплинам, — поясняет она. — Определить первые предпочтения предпрофессионального характера можно уже по тому, как у школьника складываются отношения с преподавателем того или иного предмета. Также значительное влияние оказывают и родственники, ведь семейные династии никто не отменял. Совет их для ребенка очень важен в выборе будущей профессии.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В МОСКВЕ

Тестирование для подростков

Запущенный столичным Департаментом образования проект «Профсреда» помогает школьникам определиться с выбором профессии. Специальное тестирование, которое длится всего 40 минут, позволит выявить навыки и склонности подростка. А по результатам — определить наиболее подходящую для него сферу деятельности.

Ежегодный день карьеры

Московский день профориентации и карьеры — уникальный форум для старшеклассников, студентов и выпускников, слушатели которого могут узнать все о перспективных профессиях и трудоустройстве. На мероприятии есть возможность пройти тестирование и получить рекомендации от экспертов, а также узнать о том, какие профессии будут востребованы в ближайшее время.

Поддержка 50+