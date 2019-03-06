Только 53 процента россиян могут заявить, что высыпаются. Таковы данные опроса Ipsos за 2018 год, сообщает НСН.
Say they get enough sleep, 2018.
India: 68%
Saudi Arabia: 61%
Serbia: 60%
China: 57%
United States: 54%
Argentina: 54%
Russia: 53%
Germany: 52%
Poland: 50%
Sweden: 50%
South Africa: 49%
(Ipsos)
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Примечательно, что Россия вошла в топ-10 стран по доле высыпающихся граждан. На первом месте рейтинга оказалась Индии, где этим могут похвастаться 68 процентов респондентов. Вторую строчку заняла Саудовская Аравия — там высыпаются 61 процент граждан. Тройку лидеров замыкает Сербия с 60 процентами участников опроса, которым хватает количества получаемого сна.