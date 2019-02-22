Пользователи Сети перечислили препятствия для развития бизнеса в России

Коррупция, бюрократия и низкая покупательная способность населения — главные препятствия для развития бизнеса в России . В этом уверены ее граждане, опрошенные аналитической службой Рамблера.

Большинство респондентов, 39%, назвали главной проблемой коррупцию, по 22% — бюрократическую систему и низкую покупательную способность населения.

По мнению 12% пользователей Рамблера, больше всего развитию бизнеса в стране препятствуют высокие налоги, а по мнению 1% — высокая конкуренция.

Еще 1% опрошенных не смогли назвать главную проблему предпринимателей, а 3% считают, что хороший бизнесмен решает все проблемы легко, для него нет преград.

В опросе поучаствовали 3611 человек.