Коррупция, бюрократия и низкая покупательная способность населения — главные препятствия для развития бизнеса в России. В этом уверены ее граждане, опрошенные аналитической службой Рамблера.
Большинство респондентов, 39%, назвали главной проблемой коррупцию, по 22% — бюрократическую систему и низкую покупательную способность населения.
По мнению 12% пользователей Рамблера, больше всего развитию бизнеса в стране препятствуют высокие налоги, а по мнению 1% — высокая конкуренция.
Еще 1% опрошенных не смогли назвать главную проблему предпринимателей, а 3% считают, что хороший бизнесмен решает все проблемы легко, для него нет преград.
В опросе поучаствовали 3611 человек.
В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал одним из препятствий для развития бизнеса и, как следствие, всей российской экономики устаревшие, избыточные и неэффективные требования государства к бизнесу и пообещал их «гильотинировать». В начале февраля глава кабмина дал первые поручения по этому вопросу.