Жители Курил обозначили свою твердую позицию

Подавляющее большинство населения Курил (96%) выступают против передачи островов Японии , свидетельствуют данные опроса, проведённого специалистами ВЦИОМ

Согласно результатам исследования, 96% опрошенных выступили за то, что Курильские острова являются российской территорией.

При этом о территориальных притязаниях японской стороны осведомлены 98% респондентов.

Опрос провели с 11 по 17 февраля среди постоянно проживающих на островах курильчан: были опрошены 7695 человек старше 18 ле (2/3 от числа совершеннолетних жителей островов), передает RT.

Напомним, что Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.