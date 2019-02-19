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Назван процент желающих отдать Курилы россиян 

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Всего два процента проживающих на Курилах россиян считают, что Курильские острова должны принадлежать Японии. Об этом рассказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
96 процентов опрошенных однозначно указали на то, что архипелаг является территорией России и не может быть передан другой стране. Еде два процента курильчан затруднились с ответом. Всего было опрошено 7 695 человек старше 18 лет — две трети от числа совершеннолетних жителей островов.
Ранее в феврале врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что публичный опрос по принадлежности Курил призван «поставить точку» в этом вопросе.
5 февраля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в переговорах с Японией по мирному договору первый шаг — за Токио, который должен признать российский суверенитет над Южными Курилами. Мирный договор не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо
Москва считает спорный архипелаг частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.
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Социология , Видео , Валерий Лимаренко , Константин Абрамов , СЕРГЕЙ ЛАВРОВ , МИД , Япония
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