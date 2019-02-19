Назван процент желающих отдать Курилы россиян

Всего два процента проживающих на Курилах россиян считают, что Курильские острова должны принадлежать Японии . Об этом рассказал генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов

96 процентов опрошенных однозначно указали на то, что архипелаг является территорией России и не может быть передан другой стране. Еде два процента курильчан затруднились с ответом. Всего было опрошено 7 695 человек старше 18 лет — две трети от числа совершеннолетних жителей островов.

Ранее в феврале врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что публичный опрос по принадлежности Курил призван «поставить точку» в этом вопросе.

5 февраля глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в переговорах с Японией по мирному договору первый шаг — за Токио, который должен признать российский суверенитет над Южными Курилами. Мирный договор не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо

Москва считает спорный архипелаг частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.