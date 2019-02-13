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Рамблер вас услышал: как мы изучали общественное мнение, часть 1 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Рамблер
Аналитическая служба Рамблера была запущена вместе с нашим собственным движком онлайн-опросов &QUIZ. С помощью простых форм мы собираем мнение пользователей по любым вопросам в кратчайшие сроки, интегрируя опросы в новостные заметки. Каждый опрос собирает от десятков до сотен тысяч респондентов, что в разы и даже на порядки превосходит опрашиваемую аудиторию многих аналитический агентств и социологических служб. Колоссальный охват опросов &QUIZ среди многомиллионной аудитории продуктов Рамблера — это и есть мнение россиян.
Вот пример одного из таких опросов, которые мы интегрируем в новости:
По мере развития общественных и политических событий мы следим за тем, как меняется отношение людей к сложным темам. Например, в 2018 году внимание наших читателей было приковано к новостям о пенсионной реформе, Чемпионату мира по футболу и неоднозначному скандалу с отравлением Скрипалей. Мы следили за этими темами в динамике, публикуя опросы в соответствующих новостях, чтобы узнать, как меняются народные настроения по мере появления новых фактов.
Первую часть нашей ретроспективы мы посвятили пенсионной реформе, слухи о которой будоражили медиапространство несколько лет и прекратились только летом 2018 года вместе с официальным представлением законопроекта о повышении пенсионного возраста. Какие прогнозы россияне строили о реформе до ее начала, изменились ли у людей планы на пенсионный период и откуда ждут помощи будущие российские пенсионеры — на эти и другие вопросы отвечает аналитическая служба Рамблера.
Краткая история пенсионной реформы
Очередная пенсионная реформа в России проходила в лучших традициях высказывания Бисмарка о русских — законодатели очень долго запрягали, готовя население к грядущим переменам в течение трех лет, зато потом поехали так быстро, что с момента объявления о реформе до подписания закона президентом прошло всего три месяца. У людей попросту не было времени и возможности сформировать взвешенную позицию по такому сложному вопросу — при всех попытках оправдать необходимость повышения пенсионного возраста, отношение россиян к реформе вплоть до момента ее начала было строго негативным и крайне эмоциональным.
Первые намеки о предстоящих переменах начали проникать в СМИ в начале 2015 года, едва только завершилась предыдущая пенсионная реформа, вводившая новый порядок расчета выплат. Идея протестировать повышение возраста выхода на пенсию на чиновниках родилась в Госдуме как раз четыре года назад, причем изначально инициатива подавалась, как демонстрация неудачности реформы в масштабах всей страны. Проект закона был одобрен, а простых россиян успокоили, что их пенсионная реформа не коснется. Но именно с этого момента поползли упорные слухи, что вскоре всем жителям страны не избежать повышения пенсионного возраста — Минфин и ПФР якобы уже подготовили свои предложения на эту тему. С этого момента Рамблер начал отслеживать мнение пользователей российского интернета о возможной предстоящей пенсионной реформе.
Работать или отдыхать?
В конце экономических новостей, в которых так или иначе затрагивалась пенсионная реформа, мы создали опрос, в котором решили узнать, что россияне будут делать при нехватке денег на пенсии — именно повышением размера выплат объяснялась необходимость реформы. И уже в разгар лета 2017 года, когда до официального объявления о переменах оставался год, наши пользователи ответили нам не самым оптимистичным образом.
Рамблер
По данным ПФР на 1 октября 2018 года в России насчитывалось 40 млн пенсионеров, из них фактически продолжали работать 9,2 млн, то есть около 23% от общего числа. Однако среди опрошенных Рамблером целых 58% видят продолжение труда как главное подспорье при недостаточной для жизни пенсии. Учитывая, что сквозь годы доля работающих пенсионеров в России почти не меняется, маловероятно, что больше половины будущих пенсионеров продолжат работать по достижению соответствующего возраста. Также показательно, что только 5% опрошенных рассчитывают на помощь от своих детей. Вполне возможно, что причиной тому стало понимание пока еще работающим населением финансовых возможностей своих детей в будущем. Было бы интересно провести подобный вопрос на тему «стакана воды в старости»…
Так как среди россиян популярно логичное нежелание уходить с работы на заслуженный отдых с соответствующей потерей в деньгах, мы решили поглубже прозондировать планы соотечественников. Первый опрос «Вы собираетесь работать на пенсии?» был проведен в ноябре 2017 года, более чем за полгода до публичной инициации реформы.
Рамблер
Три четверти опрошенных признали, что работать на пенсии будут от безысходности из-за низких пенсионных выплат. Итак, запомним это число — 75% работающих пенсионеров.
В октябре 2018 года, то есть сразу же после подписания президентом закона о повышении пенсионного возраста, мы вновь задали этот вопрос читателям Рамблера, ведь главной мотивацией для реформы было увеличение пенсий для нынешних и будущих пенсионеров. Значит ли это, что россияне позволят себе спокойно отдыхать душой и телом на пенсии, а не продолжат ходить на работу?
Рамблер
Планы россиян на пенсию после принятия реформы изменились, да еще как! Теперь о вынужденном продолжении работы говорили только 23% против 75% годом ранее. 56% словно бы в отместку заявили, что по достижении пенсионного возраста закончат карьерный путь и уйдут на заслуженный отдых. Год назад таких было всего 10%. Если опираться на мнение аудитории Рамблера, через несколько десятков лет число работающих пенсионеров теоретически должно уменьшиться, что может негативно сказаться на экономике. С другой стороны, реальное положение дел в будущем может измениться — возможно, личная финансовая ситуация заставит многих отошедших от дел начинающих пенсионеров вернуться к работе.
В январе 2018 года мы сделали промежуточный опрос. В то время в медиапространстве витали лишь слухи о готовящемся законопроекте, никаких официально озвученных сроков проведения реформы не существовало. Но даже за полгода настроения пользователей Рамблера относительно своего будущего изменились.
Рамблер
Процент не готовых думать о финансах на пенсии и оптимистов, ждущих помощи от детей, практически не изменился. Зато число желающих продолжать работать по достижении пенсионного возраста резко поубавилось: с 55% до 33% всего за семь месяцев.
Предчувствие перемен
Летом 2017 года, на фоне растущих слухов о грядущей реформе, мы предложили пользователям поиграть в аналитиков, предсказав срок повышения пенсионного возраста — ждать ли нам перемен в жизни в ближайшие годы или власти будут готовиться долго и планомерно в течение десятилетия?
Рамблер
Надо заметить, что мы хоть и пытались охватить все возможные горизонты планирования, но реального срока начала пенсионной реформы в вариантах ответов не предусмотрели — законопроект отправился на рассмотрение уже через год после начала опроса.
В пессимистичной проницательности согражданам не откажешь: подавляющее большинство (70%) опрошенных ждали повышение пенсионного возраста в ближайшие 2-3 года. Вариант «10 лет» оказался самым непопулярным, набрав всего 4% голосов, но при этом 12% респондентов посчитали, что у них в запасе 15 лет.
Раз большая часть населения считает, что в самом скором времени нам не избежать роста пенсионного возраста вслед за реальным ростом средней продолжительности жизни, то мы сразу же запускаем опрос о пенсионных накоплениях. Посмотрим, как россияне готовятся к старости.
Рамблер
И новый опрос показал, что больше половины граждан готовы думать о своей пенсии уже сейчас, но лишь 18% самостоятельно копят деньги в дополнение к законным пенсионным накоплениям. 48% и рады бы начать откладывать средства на будущее, но личная экономическая ситуация никак не позволяет — все деньги уходят на текущие жизненные расходы. 26% обойдутся исключительно накоплениями из пенсионных фондов, куда автоматически отчисляется часть заработной платы в соответствии с законом. Интересная позиция, учитывая, что заморозка накопительной части пенсий в очередной раз продлена до 2021 года, а за последние 17 лет в России прошли уже три пенсионных реформы (2002, 2013, 2018).
Следующий созданный нами опрос обещал принести ожидаемые результаты: нужно ли вообще поднимать пенсионный возраст в России или надвигающийся пенсионный кризис можно было бы решить перераспределением бюджетных расходов?
Рамблер
Итоги оказались даже оптимистичнее, чем мы думали — четверть россиян в той или иной мере признали, что без повышения пенсионного возраста не обойтись, хотя 14% от числа опрошенных желали бы отложить этот вопрос до лучших времен. 75% ожидаемо высказались категорично против очередной пенсионной реформы.
Спустя время мы сравнили наши результаты с результатами аналогичных опросов, проведенных ФОМ и службой исследований HeadHunter, которые показали похожий порядок. Среди респондентов ФОМ за проведение реформы в ближайшее время высказались 20%, а среди опрошенных HeadHunter — только 6%.
Повышение пенсионного возраста было очень болезненной темой для россиян, предугадать отношение общества к такой реформе нетрудно. Гораздо интереснее было узнать, какой процент населения осознавал необходимость пенсионной реформы, и как нынешнее поколение молодых россиян готовится к своей пенсии. Несмотря на предсказуемо негативную реакцию, пользователи Рамблера признались, что после непростых перемен готовы довериться государству и посвятить свою будущую старость отдыху и личным увлечениям, а не вынужденной работе. Надеемся, так оно и будет.
В следующей части мы расскажем о том, как в течение года менялось отношение пользователей Рамблера к громкому и спорному скандалу с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Дипломатический скандал превратился в захватывающий шпионский триллер, который принес нам очень интересные результаты опросов.
Комментарии
Социология , Блог Рамблера , Сергей Скрипаль , Пенсионный фонд РФ , ГРУ , Госдума , Фонд "Общественное мнение" , Минфин
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