Число россиян сократилось

Население РФ сократилось впервые за 10 лет

Население России в 2018 году сократилось впервые за 10 лет, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата

Население России на 1 января 2019 года составляло 146 млн 793,7 тысячи человек, что на 86,7 тысячи человек меньше, чем 1 января 2018 года, когда население России равнялось 146 млн 880,4 тысячи человек.

Последний раз сокращение численности населения было зафиксировано в 2008 году. После этого девять лет подряд эти цифры росли.

Согласно оценке Росстата, городское население на 1 января 2019 года составляло 109 млн 451,3 тысячи человек, сельское — 37 млн 342,4 тысячи человек. Оба показателя снизились по сравнению с данными на 1 января 2018 года.

В Москве численность постоянного населения на 1 января 2019 года составляла 12 млн 630,3 тысячи человек против 12 млн 506,5 тысячи человек на 1 января 2018 года.