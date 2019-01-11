Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Французы теряют доверие к политикам и институтам власти 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: EPA
Опрос показал, что институту президентской власти доверяет менее четверти респондентов.
Среди французов растет недовольство деятельностью политиков всех уровней и работой государственных институтов. Опрос, проведенный во Франции службами Opinion Way и Cevipof показал, что уровень доверия к институту президентской власти стремительно снижается. За год показатель потерял 13% опустившись до отметки в 23%.
Депутатам парламента доверяет 31% населения. Этот показатель опустился на 4 процентных пункта. При этом больше половины французов продолжают доверять мэрам свои городов: показатель вырос на 1% до 58%.
Меньше всего население Франции доверяет политическим партиям: это признали лишь 9% респондентов. СМИ пользуются доверием лишь 25%, профсоюзы и банки — 27%.
Максимальным доверием пользуются больницы (78%), армия (74%) и полиция (74%).
Что касается политиков, то лидирует Марин Ле Пен, возглавляющая «Национальное объединение». Ей доверяют 25% и не доверяет 70%. На втором месте премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Действующий президент страны Эммануэль Макрон лишь на третьем месте — ему не доверяют 76% респондентов, а поддержка имеется лишь со стороны 20%.
Опрос также показал, что большинство французов устали от политических событий, они вызывают у респондентов замешательство, недоверие и страх. Так ответило 81% опрошенных. Интерес, надежду, энтузиазм и позитивный настрой политическая жизнь Франции вызывает лишь у 17% респондентов.
Большинство граждан (85%) считает, что политики "не интересуются мнением простых людей". При этом бороться за защиту своих идей и участвовать в манифестациях готовы 55% опрошенных.
Вести Экономика: последние новости
Опрос: немецкий бизнес не уйдет из РФ в случае новых санкций США СМИ: санкции России против Украины коснутся 360 украинских компаний Правительство РФ опубликовало перечень санкций против Украины
Комментарии
Социология , Общество , Марин Ле Пен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва отреагировала на угрозы Лукашенко302
Белоруссия повернулась в сторону США739
«Охотник на русских» ловит неправильных украинцев22
Россия высказалась об ультиматуме по крушению MH17157
Фигуранта дела Вороненкова похитили со стрельбой в Москве20
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
00:47
Telegram Messenger LLP ликвидируют
Интернет Наука и техника
00:50
«Охотник на русских» ловит неправильных украинцев
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение