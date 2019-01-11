Французы теряют доверие к политикам и институтам власти

Опрос показал, что институту президентской власти доверяет менее четверти респондентов.

Среди французов растет недовольство деятельностью политиков всех уровней и работой государственных институтов. Опрос, проведенный во Франции службами Opinion Way и Cevipof показал, что уровень доверия к институту президентской власти стремительно снижается. За год показатель потерял 13% опустившись до отметки в 23%.

Депутатам парламента доверяет 31% населения. Этот показатель опустился на 4 процентных пункта. При этом больше половины французов продолжают доверять мэрам свои городов: показатель вырос на 1% до 58%.

Меньше всего население Франции доверяет политическим партиям: это признали лишь 9% респондентов. СМИ пользуются доверием лишь 25%, профсоюзы и банки — 27%.

Максимальным доверием пользуются больницы (78%), армия (74%) и полиция (74%).

Что касается политиков, то лидирует Марин Ле Пен , возглавляющая «Национальное объединение». Ей доверяют 25% и не доверяет 70%. На втором месте премьер-министр Франции Эдуард Филипп. Действующий президент страны Эммануэль Макрон лишь на третьем месте — ему не доверяют 76% респондентов, а поддержка имеется лишь со стороны 20%.

Опрос также показал, что большинство французов устали от политических событий, они вызывают у респондентов замешательство, недоверие и страх. Так ответило 81% опрошенных. Интерес, надежду, энтузиазм и позитивный настрой политическая жизнь Франции вызывает лишь у 17% респондентов.

Большинство граждан (85%) считает, что политики "не интересуются мнением простых людей". При этом бороться за защиту своих идей и участвовать в манифестациях готовы 55% опрошенных.