Россияне трудятся значительно больше, чем многие европейцы

Директор ВНИИ труда Министерства труда Российской Федерации Дмитрий Платыгин рассказал, что у россиян одна из самых длинных рабочих недель и немалый объем рабочих часов в течение года. В среднем один трудящийся отрабатывает за 12 месяцев 1978 часов. Об этом сообщила «Российская газета».

Показатели объема рабочих часов в России специалисты сопоставили с аналогичными данными стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития . В среднем европейцы трудятся 1766 часов в год. У испанцев этот показатель достиг 1691 часа, у французов — 1484, у немцев — 1371. Если брать другие страны мира, то оказывается, что в Великобритании среднее количество часов на одного работника достигло отметки 1674, в Канаде — 170, в Соединенных Штатах — 1790.

Больше россиян работают жители Греции, Кореи, Мексики, Коста-Рики. Их показатели выше 2000 часов в год на каждого трудящегося.

«Но для того, чтобы давать оценку, много это или мало, нужно понимать, какая добавленная стоимость произведена за каждый отработанный час. А производительность труда у нас не самая высокая», — отметил Дмитрий Платыгин.

По производительности труда Россия отстает от Германии, Голландии, Франции и Бельгии. Эксперт выразил надежду, что государственная программа изменит данную ситуацию.