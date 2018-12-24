Крымский мост затмил пенсионную реформу

Россияне подвели итоги уходящего года и рассказали о том, что оставило в их памяти наибольший след. Им было предложено ответить на вопрос «Какие из перечисленных событий уходящего 2018 года вы считаете важнейшими?».

Крымский мост, пенсии, выборы

Открытие Крымского моста стало лидером рейтинга, набрав 47% голосов опрошенных и на 1% опередив пенсионную реформу, в рамках которой был увеличен возраст выхода на заслуженный отдых. На третьем месте в списке ключевых событий оказались состоявшиеся в марте президентские выборы. Этот вариант выбрали 37% респондентов.

Чемпионат мира, «Зимняя вишня», Керчь

Далее расположился чемпионата мира по футболу, который прошёл в России летом (36%). Менее значимым событием россияне сочли пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» (34%). Он унёс жизни 60 человек, большая часть из которых — дети. Шестое место заняла стрельба в Керченском политехническом колледже, жертвами которой стали десятки человек (28%). Помимо прочего в рейтинге важнейших по мнению россиян событий уходящего года оказались конфликт в Керченском проливе и введение военного положения на Украине (25%), а также военные действия в Сирии, такие как ракетные удары США и крушение российского самолета-разведчика (22%). Об этом свидетельствуют итоги опроса Левада-центра , которые приводит РБК.

Олимпийские игры, Украина, протесты

Респонденты не оставили без внимания и Зимние олимпийские игры в Корее (20%). Выступление на них российских спортсменов под нейтральным флагом оказалось для россиян равносильным по значимости продолжению военного конфликта на востоке Украины и гибели главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко (19%). Акции протестов из-за выборов главы государства и повышения пенсионного возраста заняли 11-ю позицию (16%).

Социолог Левада-центра Карина Пипия отметила, что пенсионная реформа ожидаемо стала одним из главных событий 2018 года для жителей России. Их реакция на нововведение привела к нарушению «посткрымского баланса» в общественных настроениях, которое проявляется в росте протестного потенциала и снижении показателей социального оптимизма. Лидирование Крымского моста социолог связала с широкой медийной поддержкой его строительства.

«Следить за событиями в регионе стали меньше, но уровень поддержки установки «Крым наш» остался неизменным, поэтому строительство моста рассматривается как достижение», —заявила Пипия.

В числе наименее популярных ответов оказались отравление бывшего офицера ГУ Минобороны РФ , более известного, как ГРУ Сергея Скрипаля (7%), а также блокировка Telegram (6%), Brexit (5%), пытки заключенных в учреждениях ФСИН (5%), конфликты в Кабардино-Балкарии и митинги в Ингушетии против изменения границы с Чечнёй (4%).

Если бы опрошенным не предлагали карточки с ответами, а просили называть события самостоятельно, то происшествия, которые имеют отношение к нарушениям прав человека и политическими скандалами, набрали бы ещё меньше голосов, полагает Пипия.

«За такими событиями внимательно следит небольшое число россиян, для которых важна альтернативная федеральным СМИ повестка», — подчеркнула она.