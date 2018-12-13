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Россияне назвали виновных в своих бедах 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
Ответственность за проблемы в стране и рост стоимости жизни более половины россиян (55 процентов) возложили на президента Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, опубликованные РБК.
Это третий раз за 18 лет, когда доля респондентов, считающих Путина виновным в проблемах России, превышает половину. Подобные показатели уже фиксировались в августе 2012 года (51 процент) и в августе 2014 года (65 процентов).
Помимо президента, 37 процентов опрошенных назвали ответственными за проблемы в стране правительство и министров, 21 процент респондентов — конкретно премьер-министра Дмитрия Медведева. За 18 лет максимальное недовольство работой Кабмина было зафиксировано в августе 2016 — тогда его деятельность не одобряли 50 процентов россиян.
Наименьшую ответственность за проблемы и рост стоимости жизни, по мнению россиян, несут губернаторы и местные власти (13 процентов) и бизнес (5 процентов).
Примечательно, что на вопрос о том, кто несет ответственность за экономические успехи страны и рост благосостояния населения, те же 55 процентов респондентов отмечают заслугу Путина. Оценки хорошей работы правительства оказались гораздо скромней — его заслугу признают лишь 13 процентов, заслугу Медведева — 4 процента.
Ранее исследовательский холдинг «Ромир» провел опрос в результате которого выяснилось, что среди жителей России больше тех, кто не надеется на какие-либо перемены в жизни страны в ближайшие пять лет, чем тех, кто разделяет оптимистичные или пессимистичные взгляды.
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