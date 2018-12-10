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Роспотребнадзор рассказал, как выбирать сладкие новогодние подарки 

Рамблер + ещё 1 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма
Если печенье, то галетное, если конфеты, то шоколадные. Роспотребнадзор дал россиянам свои рекомендации по выбору сладких новогодних подарков. Главное — никаких добавок и консервантов.
Также стоит опасаться сладостей с ядрами абрикосовой косточки и арахисом, поскольку это одни из самых сильных аллергенов. Меньше карамели. А если внутри лакомства есть сюрприз, то родители должны обратить внимание, чтобы игрушка была обязательно упакована и не соприкасалась с пищевым продуктом.
По словам экспертов, лучший подарок — полезный подарок. В списке таких — галетное печенье, благотворно влияющее на желудочно-кишечный тракт ребёнка. Шоколадные конфеты содержат антиоксиданты и витамины группы A, C, E. Зефир — полон белка и укрепляет иммунитет.
Ранее «Ведомости» сообщали, что празднование Нового 2019 года обойдётся россиянам в среднем в 16900 рублей. Таковы результаты опроса центра Deloitte. Участники голосования пожаловались на нестабильную экономическую ситуацию в стране и в очередной раз решили воздержаться от необдуманных трат. Большую часть бюджета респонденты запланировали на сервировку праздничного стола и подарки, и совсем немного оставляют себе на развлечения.
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