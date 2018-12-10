Роспотребнадзор рассказал, как выбирать сладкие новогодние подарки

Если печенье, то галетное, если конфеты, то шоколадные. Роспотребнадзор дал россиянам свои рекомендации по выбору сладких новогодних подарков. Главное — никаких добавок и консервантов.

Также стоит опасаться сладостей с ядрами абрикосовой косточки и арахисом, поскольку это одни из самых сильных аллергенов. Меньше карамели. А если внутри лакомства есть сюрприз, то родители должны обратить внимание, чтобы игрушка была обязательно упакована и не соприкасалась с пищевым продуктом.

По словам экспертов, лучший подарок — полезный подарок. В списке таких — галетное печенье, благотворно влияющее на желудочно-кишечный тракт ребёнка. Шоколадные конфеты содержат антиоксиданты и витамины группы A, C, E. Зефир — полон белка и укрепляет иммунитет.