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Кому легко найти работу после учебы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Больше всего шансов на трудоустройство по специальности у выпускников, получивших профессии, связанные со здравоохранением или авиацией. Меньше всего — у тех, кто выучился на специальности "сельское и рыбное хозяйство" или "воспроизводство и переработка лесных ресурсов".
Это выявило исследование, проведенное ВНИИ труда Минтруда России. В его основу легли данные Росстата по трудоустройству выпускников.
Так, 96,9 процента молодых медицинских работников трудоустраиваются по полученной профессии. И 91,3 процента — после получения среднего профессионального образования. Среди авиаторов и специалистов по ракетно-космической технике процент трудоустройства по профессии — 85,2 процента после окончания вузов и 64 процента — после среднего профессионального образования. Трудоустройство выпускников с высшим образованием по таким специальностям, как "информатика и вычислительная техника" и "информационная безопасность", — 76,4 процента и 75,7 процента соответственно. А выпускники со средним профессиональным образованием по тем же специальностям находят работу по профессии реже — в 45,7 процента и 42,4 процента случаев.
Еще скромнее статистика у молодых сельскохозяйственников — 52,2 процента и 36,6 процента, а в воспроизводстве и переработке лесных ресурсов — 48,2 процента и 27 процентов соответственно.
Как отмечают во ВНИИ труда, анализ вакансий и резюме на порталах trudvsem.ru и hh.ru показал дефицит соискателей в сферах здравоохранения и соцобеспечения, производства, консалтинга и IT-сферы, так что неудивительно, что выпускники по этим направлениям не остаются без дела. По словам директора ВНИИ труда Дмитрия Платыгина, ключевым моментом для быстрой адаптации молодежи является получение опыта работы еще во время учебы. Анализ опроса выпускников, трудоустроившихся не по профессии (а их в среднем — 34 процента) выявил две основные причины: отсутствие вакантных рабочих мест и низкая, с их точки зрения, зарплата. А зарплатные аппетиты у выпускников часто завышены. Так, 38 процентов выпускников считают для себя достойным уровень оплаты труда в 30-50 тысяч рублей. 24 процента выпускников вузов рассчитывают на 50-100 тысяч рублей.
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