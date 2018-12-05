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Исследование выявило отношение россиян к своему начальству 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © Fotolia / Production Perig
Россияне не завидуют своему начальству, а в основном относятся к нему с уважением, свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, с которым ознакомилось РИА Новости. В нем приняли участие 2350 экономически активных россиян старше 18 лет во всех округах РФ.
Согласно данным исследования, 47% респондентов уважают своих начальников, а завидует им только 1%. Восхищаются руководством всего 2%, зато чувство ненависти или презрения испытают 4% и 6% соответственно. Безразличны к начальству 19%.
"Чувство уважения возрастает пропорционально времени совместной работы. Так, респонденты, которые проработали с руководителем меньше полугода, выбирали "уважение" в 41% случаев, а респонденты со сроком совместной работы более 6 лет — в 58%. Безразличие также пропорционально снижается с 24% до 12%. Примечательно, что чувство ненависти у респондентов к своему руководству практически не зависит от количества лет совместной работы", — отмечается в исследовании.
Оно также касалось разрешения противоречий между руководителями и подчиненными. 62% респондентов ответили, что их удается решить посредством стремления к компромиссу, но при этом, итоговое решение устраивает обе стороны лишь в 57% случаев. При этом 17% респондентов боятся испортить отношения с начальством и уступают в спорах, 9% не предпринимают никаких действий, ожидая, что ситуация решится сама собой и только 9% опрошенных готовы отстаивать свою позицию, используя любые средства.
В четверти случаев работникам не удается убедить руководство в своей правоте, но 8% все-таки добиваются успеха. Игнорируют решение начальства и стремятся в любом случае сделать все по-своему 6% респондентов.
Согласно релизу, 68% оценили свои отношения с руководством как формальные против 21%, отметивших вариант "неформальные". Еще 11% выбрали вариант "другое", расшифровав его прилагательным "дружеские" и "доверительные".
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