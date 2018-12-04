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Названы пять условий качественной жизни россиян 

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Топ-5 сформировался в основном из пунктов, связанных с жизнью и здоровьем — граждане РФ хотят хорошо себя чувствовать и не думать о завтрашнем дне заранее.
Жители России проголосовали за основные условия качественной по их мнению жизни. Всероссийский центр изучения общественного мнения решил установить, чего конкретно не хватает россиянам, чтобы почувствовать вкус жизни.
Здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов питания — вот топ-5 условий, набравших наибольшее количество голосов. Здоровье, ставшее лидером, набрало 4,69 балла по пятибалльной системе, безопасность — 4,61; заработок, без которого проблематично быть здоровым и в безопасности, набрал 4,55 балла, а экология — 4,52. Качество и доступность продуктов питания — 4,51 балла.
Как сообщает ВЦИОМ, «ключ» к долголетию, по мнению жителей России — это доступная и качественная медицина; такого мнения придерживаются 64% опрошенных. Компоненты здорового образа жизни, такие, как отсутствие вредных привычек, спорт и здоровое питание, указали более половины участников опроса (50-56%).
Помимо этого, еще 40% считают важным развитие программ профилактики заболеваний и здорового образа жизни, а чуть меньше (39%) напоминают о необходимости обеспечения социальной активности и досуга граждан.
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ВЦИОМ , Социология , Видео
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