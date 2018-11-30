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На Украине объяснили, кого из россиян пустят в страну 

Рамблер + ещё 78 1 час назад
Фото: Москва24
В Государственной погранслужбе (ГПСУ) Украины рассказали, кого из россиян не коснется запрет на въезд в страну, передает «112 Украина».
По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, на Украину по-прежнему смогут въезжать мужчины, имеющие дипломатический статус, «обслуживающий персонал для транспорта», лица, у которых есть документы о подтверждении о постоянном или временном проживании на территории Украины и те, кто прибыл с целью «гуманитарного характера».
«Это, возможно, смерть или болезнь близких родственников», — уточнил Демченко.
Ранее сообщалось, что Украина запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Спикер ГПСУ назвал таких граждан «категорией риска». По его словам, запрет введен, «чтобы они не создавали определенные очаги, которые могут нести в будущем дестабилизационные мероприятия, направленные на подрыв интересов Украины».
Социология , В мире , Другое , Конфликты , Политика , Украина
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