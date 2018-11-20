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Россияне предпочли армию и церковь профсоюзам
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Россияне предпочли армию и церковь профсоюзам 

Lenta.ru + ещё 12 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Наибольшее одобрение среди всех государственных и общественных институтов страны, по мнению подавляющего большинства россиян (85 процентов), заслуживает армия. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном во вторник, 20 ноября.
«На фоне изменений в пенсионном законодательстве все показатели одобрения деятельности государственных и общественных институтов снизились по отношению к аналогичному периоду прошлого года, — отметили во ВЦИОМ. — Однако одобрение общественных институтов сегодня выше, чем показатели летнего периода».
На втором месте представленного социологами рейтинга народного доверия — Русская православная церковь (69,5 процента).
Третью позиции занимают правоохранительные органы (55,9 процента).
За год существенно снизилось доверие россиян к СМИ (с 63,8 до 55,4 процента) и Общественной палате (с 52,5 до 43,8 процента).
Работу Госдумы поддерживает всего около трети (35,9 процента) респондентов ВЦИОМ. При этом к Совету Федерации благосклонно относится 41,5 процента россиян.
Менее всего жители страны поддерживают деятельность профсоюзов. К ним чаще относятся с недоверием и порицанием (36,5 процента), чем с обратными чувствами (31,7 процента).
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