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Без права на труд: работа убегает от россиян
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Без права на труд: работа убегает от россиян 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
В России рекордно низкая безработица, однако в мировом рейтинге по этому показателю нас опережают развитые страны Европы и Азии. Тревожит то, что в ряде российских округов безработица не падает или даже растет. При этом россияне все дольше ищут работу и редко обращаются в службы занятости. Из-за повышения пенсионного возраста трудоустроиться станет сложнее, беспокоятся эксперты.
В глобальном рейтинге стран по уровню безработицы наша страна занимает лишь 22-е место в мире. В целом по этому показателю Россию опережают развитые страны Европы и Азии, США, отмечается в обзоре Национального агентства финансовых исследований (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).
«Соседями» нашей страны по уровню безработицы в 4-5% являются Великобритания, Южная Корея, Израиль, Бангладеш, Индонезия.
Согласно данным Росстата за первое полугодие этого года, в России трудоспособное население, не имеющее работу, составляет 4,7%. У Таиланда, который занимает первое место в этом рейтинге, безработица всего 1%. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) — 1,7%, во Вьетнаме — 2%.
У ближайших «соседей» России, например, Израиля и Бангладеша, официально не трудоустроены 4,2% граждан. При этом Индонезия, которая по темпам экономического роста догоняет Россию, безработица выше, чем в нашей стране, и составляет 5,1%.

Рекордно низкая

Тем не менее уровень безработицы 4,7% для России является рекордно низким. Показатель начал снижаться с начала 2000-х годов, когда безработица составляла 10,6%. Ее увеличение было отмечено в 2009 и 2010 годах в период экономического кризиса, но за последний год уровень снизился на 0,5 п.п.
О достижениях в этом области в последнее время постоянно заявляли чиновники.
В частности, о том, что официально безработными в нашей стране числятся всего 3,5 млн человек, а сам показатель рекордно низкий, Минтруд неоднократно говорил в Госдуме во время обсуждения тогда еще не принятого закона о повышении пенсионного возраста россиян. Это был один из аргументов чиновников, почему повышение пенсионного возраста сейчас вполне уместно.
Судя по данным НАФИ, несмотря на снижение уровня безработицы в целом по России, в двух федеральных округах она не падает.
Так, в Южном федеральном округе показатель вырос с 5,5% (данные на декабрь 2017 года) до 5,6%. В Дальневосточном федеральном округе (ДФО) он остался без изменений — 5,1%
При этом самый низкий уровень безработицы в Центральном федеральном округе — 2,9%, самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе (10,4%).

Безработные живут на юге

В России крайне неравномерно распределена экономическая активность в регионах, поэтому на поиски работы чаще всего отправляются в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, комментирует аналитик «Финам» Алексей Коренев. Также неплохо обстоят дела с работой в Сибири, где высокий спрос на рабочую силу в нефтеносных и газоносных районах.
Ситуация на Дальнем Востоке и Северно-Кавказском федеральном округе совсем другая. Там нет такой высокой деловой активности и развития малого и среднего бизнеса — и, соответственно, высокая безработица и неформальная занятость, отмечает эксперт.
«На Юге России безработица наиболее заметна в Кавказских республиках. Она вызвана небольшим притоком инвестиций туда — соответственно, там мало промышленных предприятий, особенно современных и новых, где требуется рабочая сила. Другой — наверное, самый важный фактор — низкая квалификация работников в регионе. С этим, к сожалению, сталкиваются все компании, ведущие там бизнес. Квалифицированные кандидаты с прекрасными не только hard, но и soft skills в регионе действительно на вес золота. И третий фактор — это низкая готовность людей к миграции, даже в соседние регионы», — поясняет Екатерина Токарева, бранч-менеджер по ЮФО и СКФО Kelly Services, причины высокой безработицы в ЮФО.
По словам Марии Игнатовой, руководителя службы исследований HeadHunter, согласно информации портала, количество вакансий во всех федеральных округах растет, но везде имеет разный темп.
Так, в регионах ЮФО этот темп значительно ниже, чем по России в целом или, например, чем в регионах Уральского ФО: если годовой прирост среднего числа вакансий в месяц в июле 2018 года в России составил 43%, в Уральском ФО — 48%, то в Южном ФО эта цифра составляет лишь 36%.

Россияне ищут работу через знакомых

По данным НАФИ, на конец второго квартала среди безработных оказалось 48% женщин от 15 лет и старше, 64% — городских жителей, молодежи до 25 лет — 23%, лиц без опыта работы — 31%.
Самая большая доля среди безработных россиян — наши сограждане в возрасте от 25 до 39 лет. Она составляет 42%.
Эксперты отмечают некоторые тенденции «застойного характера» российской безработицы. Так, 45% россиян ищут работу в течение года и более, и за последний год их доля увеличилась на 7%, отмечается в исследовании НАФИ.
Средняя продолжительность поиска работы по России составляет 7,5 месяцев.
При этом в ближайшие годы уровень безработицы в России может вырасти, беспокоятся эксперты.
По словам Павла Сигала, первого вице-президента Опоры России, учитывая, что из-за пенсионной реформы в ближайшие 10 лет на рынке труда появится большое количество граждан, работу искать будет сложнее. Поэтому необходимо уже сейчас думать о том, как снижать уровень безработицы.
Как заявлял в среду, 24 октября, на пленарном заседании Госдумы во время рассмотрения бюджета на ближайшие три года депутат Александр Ремезков из «Справедливой России», в документе необъективно оценены последствия пенсионной реформы. Правительство закладывает снижение безработицы, но за 10 лет уровень безработицы может вырасти на 200% из-за повышения пенсионного возраста.
При этом россияне все меньше надеются на помощь в поиске работы со стороны центров занятости.
По данным проведенного Росстатом исследования в 2018 году, 72% безработных ищут помощи у друзей, родственников и знакомых, и только 28% россиян обращаются в органы службы занятости.
Как отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, тенденция идет к еще большему снижению их уровня влияния. По мнению эксперта, это может объясняться тем, что россияне не очень заинтересованы в малооплачиваемой работе, которую зачастую предлагают в таких учреждениях.
По словам Коренева, снижать безработицу в России нужно, создавая комфортные условия для развития малого и среднего бизнеса.
«Чем лучше развита экономика, чем больше в ней разнообразных производств, создающих добавленную стоимость, чем конкурентоспособней производимые государством товары и услуги, тем ниже будет уровень безработицы. Как показывает опыт развитых государств, крайне важна роль именно малого и среднего бизнеса, так как государственные предприятия-гиганты не способны создавать достаточное количество рабочих мест и давать высокую производительность», — резюмирует эксперт.
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