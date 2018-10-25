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Путин обошел Медведева по популярности вдвое
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Путин обошел Медведева по популярности вдвое 

BFM.RU 7 часов назад
Из опубликованных «Левада-центром» итогов опроса об одобрении деятельности институтов власти следует, что работу Владимира Путина одобряют 66%, не одобряют — 33% граждан. При этом нынешний показатель на 22% ниже рейтинга президента в 2014 году, когда был присоединен Крым.
Политолог Владимир Слатинов полагает, что рейтинг Владимира Путина «стабилизировался после долгого падения», так как «эффект возмущения пенсионной реформой выгорел».
«Люди повозмущались, этого хватило для резкого падения рейтинга, но не для его полного обрушения, — отметил Слатинов. — Очевидно, что «тефлоновости» его рейтинга, то есть его полного иммунитета к любому негативу, больше нет, а значит, падение может продолжиться, если случатся очередные шоковые для населения события или решения».
У премьера Дмитрия Медведева рейтинг одобрения 34%, не одобряют его работу 64%.
Рейтинги президента и правительства резко упали в июне, после объявления 14 июня Дмитрием Медведевым о повышении пенсионного возраста, напоминает «Коммерсантъ».
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