Россияне оценили своё положение в обществе

Только 10% россиян оценивают своё положение в обществе как «выше среднего». Высоким свое положение считают лишь 3% граждан.

Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ , доля тех, кто считает свое положение «средним» составляет 64%.

К категории «Ниже среднего» и «низкое» отнесли себя 13% и 7% соответственно.

По мнению россиян, добиться высокого положения в обществе можно в первую очередь с помощью хорошего образования. Так, по данным ТАСС , ответили 39% опрошенных. При этом в Москве и Санкт-Петербурге так считают 50% респондентов.

Ещё 33% полагают, что добиться успеха в жизни можно благодаря личным качествам и способностям, а 27% опрошенных утверждают, что преуспеванию в жизни способствует целеустремленность. Чаще всего такого мнения придерживаются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

Преуспеть в жизни россиянам мешает нехватка денежных средств (40%), образования (15%), и амбиций (14%).

При этом 12% опрошенных уверены, что для достижения более высокого положения в обществе им не достает знакомств и связей.

Ранее News.ru писал о том, что ВЦИОМ опубликовал данные исследования, в котором россияне указали возраст наступления старости. Для трети опрошенных этот период начинается с 50 лет, для другой трети — с 60, средний же возраст наступления старости составил 63 года.