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Россияне оценили своё положение в обществе
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Россияне оценили своё положение в обществе 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Только 10% россиян оценивают своё положение в обществе как «выше среднего». Высоким свое положение считают лишь 3% граждан.
Согласно опросу, проведённому ВЦИОМ, доля тех, кто считает свое положение «средним» составляет 64%.
К категории «Ниже среднего» и «низкое» отнесли себя 13% и 7% соответственно.
По мнению россиян, добиться высокого положения в обществе можно в первую очередь с помощью хорошего образования. Так, по данным ТАСС, ответили 39% опрошенных. При этом в Москве и Санкт-Петербурге так считают 50% респондентов.
Ещё 33% полагают, что добиться успеха в жизни можно благодаря личным качествам и способностям, а 27% опрошенных утверждают, что преуспеванию в жизни способствует целеустремленность. Чаще всего такого мнения придерживаются молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.
Преуспеть в жизни россиянам мешает нехватка денежных средств (40%), образования (15%), и амбиций (14%).
При этом 12% опрошенных уверены, что для достижения более высокого положения в обществе им не достает знакомств и связей.
Ранее News.ru писал о том, что ВЦИОМ опубликовал данные исследования, в котором россияне указали возраст наступления старости. Для трети опрошенных этот период начинается с 50 лет, для другой трети — с 60, средний же возраст наступления старости составил 63 года.
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