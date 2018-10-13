Названы регионы с самыми недовольными клиентами банков

По словам проректора университета Алексея Зубца, в рамках проекта по исследованию качества жизни оценивалось потребительское поведение на финансовых рынках и уровень конфликтности между банками, страховщиками и населением в регионах с числом жителей более 500 тысяч человек.

В основу оценки легли данные социологических опросов, проведенных Финансовым университетом осенью 2018 года. Людей спрашивали, были ли у них за последние пару лет случаи, когда появлялись повод и желание подать в суд на банк и страховую компанию.

"Исследование показало, что доля таких россиян относительно невелика, при этом она имеет тенденцию к снижению, — поясняет Зубец. — Лишь по 5 процентов респондентов готовы судиться с банкирами и страховщиками".

Хакасии, Больше всего недовольных работой банков исследователи нашли в Карелии Бурятии , Мурманской, Амурской, Омской, Тюменской, Кемеровской, Курганской, Новгородской, Псковской, Челябинской, Оренбургской, Белгородской, Ульяновской областях, в Забайкальском и Хабаровском краях, в республиках Коми и Саха (Якутия). Не очень довольны жители Хакасии и действиями страховых компаний.

Также среди регионов, жители которых готовы судиться со страховщиками, Мордовия, Удмуртия, Кировская, Тамбовская, Костромская, Орловская, Челябинская, Омская, Саратовская, Архангельская, Новгородская Пензенская, Волгоградская, Смоленская, Липецкая области, Пермский, Ставропольский, Хабаровский края, Республика Марий Эл.

"В регионах с невысоким уровнем жизни банки и страховщики чаще применяют практики агрессивных и недобросовестных продаж, пользуясь финансовой неграмотностью населения. А люди, наоборот, за свою копейку, когда ее потеряют, готовы бороться до конца", — поясняет Алексей Зубец

Но есть и другие исследования. О них «РГ» рассказал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин . По его словам, когда в других социологических опросах респондентам задают вопрос, доверяют ли они банкам и страховым компаниям, то, по их ответам, получается, что кредитным учреждениям в нашей стране доверяют где-то 60 процентов населения, а страховщикам — только 35 процентов.

"Уровень же доверия микрофинансовым организациям составляет всего 5 процентов. И это очень тревожные показатели. Даже крупным страховым компаниям люди не верят и готовы покупать у них только обязательные продукты, — поясняет Янин. — А люди с низкими доходами традиционно оказываются самыми закредитованными и ежемесячно отдают банкам треть своего скромного дохода. И еще одна тревожная тенденция — в последние два-три года уровень доверия к финансовым институтам не растет".