Японцы выступили против мира с Россией

Исследование показало отношение японцев к мирному договору с Россией

Около 75% японцев против заключения мирного договора с Россией без предварительных условий, следует из исследования общественного мнения, опубликованного в понедельник газетой "Иомиури".

Путин на пленарном заседании ВЭФ предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.

Около 75% японцев поддерживают курс правительства Японии на первоочередное решение территориального вопроса и лишь потом на заключение мирного договора с Россией. За позицию, высказанную российским президентом выступают лишь 14% опрошенных.

Согласно другому исследованию, опубликованному в газете "Никкэй", 66% японцев выступают за предварительное решение территориального вопроса с Россией, и только 19% допускают, что сначала можно заключить мирный договор. Еще 6% вообще не считают нужным подписывать мирный договор с Россией.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.