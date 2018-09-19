Три четверти россиян одобряют идею запрета смартфонов в школах 

Это выяснилось в результате опросе ВЦИОМ. По мнению 69% респондентов, запрет смартфонов поможет детям лучше учиться. Столько же участников исследования считают, что запрет должен распространяться на школьников всех возрастов. При этом 17% соотечественников не считают, что ограничение приведет к каким-либо изменениям. Ранее министр просвещения Ольга Васильева рассказала, что в некоторых российских школах от учеников требуют убирать гаджеты во время уроков в специальные закрытые ящики, и добавила, что одобряет эту идею.