Количество россиян стремительно снижается

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Население России в 2018 году сократилось 

360tv.ru + ещё 20 4 часа назад
Численность постоянного населения страны с начала года сократилась на 91,9 тысяч человек (0,063%) и составила на 1 августа 146,8 млн человек. Новорожденных стало меньше, умерших — больше. Об этом говорится в докладе Росстата «О социально-экономическом положении России январь–август 2018 года».
В Росстате отметили, что в прошлом году на семь месяцев наблюдалось увеличение численности населения на 5,3 тыс.человек, или на 0,004%. При этом компенсировать ситуацию с естественной убылью населения в текущем году помог миграционный прирост на 46,1%.
«За январь–июль 2018 г. число мигрантов, переселившихся в пределах России, увеличилось на 93,3 тыс.человек, или на 4,2% по сравнению с 2017 годом», — сообщили в Росстате.
Эксперты также отметили в текущем году сокращение числа новорожденных в 83 субъектах Российской Федерации и увеличение числа умерших в 54 субъектах.
«В целом по стране в январе–июле 2018 г. число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза (в январе–июле 2017 г. — в 1,1 раза), в 31 субъекте Российской Федерации это превышение составило 1,5-2,0 раза», — говорится в докладе.
Основными причинами смерти людей в стране назвали болезни системы кровообращения, новообразования, транспортные несчастные случаи, отравление алкоголем, самоубийства, убийства, болезни органов пищеварения, дыхания, инфекционные и паразитарные заболевания.
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