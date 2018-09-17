Где живут богачи? Топ-5 стран мира

Москва , 17 сентября — «Вести. Экономика». Эксперты опубликовали Wealth-X World Ultra Wealth Report, в рамках которого были показаны страны с самым большим количеством населения сверхвысокими доходами.

Согласно этому отчету, Гонконг опередил Нью-Йорк по числу проживающих в городе богачей в 2017 году.

К числу таких людей относятся те, чье состояние превышает $30 млн Ниже мы расскажем о 5 странах, где живет наибольшее число богачей в мире. 5. Канада

Канада занимает пятое место по числу богатых людей, проживающих в стране.

Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Большой семёрки.

Эксперты отмечают, что, согласно статистике, численность сверхбогатого населения в мире выросла на 12,9% до 255 810 человек, а их общее состояние выросло на 16,3% до $31.5 трлн в 2017 году. 4. Германия

Германия занимает четвертое место по числу богатых людей, проживающих в стране.

Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она является третьим в мире экспортером и импортером товаров. Германия — развитая страна с очень высоким уровнем жизни.

Эксперты отмечают, что среди сверхбогатого населения планеты стремительно растет доля женщин.

В 2017 году их число составило 35 000, что составляет рост на 13.7% за прошлый год. 3. Япония

Япония замывает первую тройку стран с самым большим числом сверхбогатого населения в мире.

Япония — развитая страна с очень высоким уровнем жизни.

В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни и один из самых низких уровней младенческой смертности. 2. Китай

Китай оказался на втором месте по числу сверхбогатого населения.

Согласно исследованию, здесь проживает около 26 885 человек со сверхвысокими доходами.

При этом, их число продолжает расти по мере того, как развивается экономика страны.

В современном Китае проживает 1,4 млрд человек. 1. США США стали страной с самым большим количеством сверхбогатого населения. Согласно приведенным данным, в Америке проживает 31% всего сверхбогатого населения планеты.

Несмотря на то, что США по-прежнему лидируют в рейтинге, эксперты отмечают, что рост числе сверхбогатого населения в прошлом году был довольно незначительным.

Экономика страны составляет около четверти мирового ВВП и производит треть глобальных военных расходов, что делает США главной экономической и военной державой планеты.

Кроме того, США имеют наибольшее политическое и культурное влияние в мире, а также являются лидером в сфере научных исследований и технологических инноваций.