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Самые вкусные соки: Крым попал в очередной рейтинг
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Самые вкусные соки: Крым попал в очередной рейтинг 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости Крым. Крым вошел в ТОП-5 регионов России, где делают самые вкусные соки. Рейтинг составили аналитики сервис бронирования жилья Tvil.ru.
Анализ сделан по результатам опроса туристов в соцсетях.
ТОП возглавила Волгоградская область, чьи соки набрали больше всего голосов среди туристов — 43%. На втором месте оказался Краснодарский край — 40%. Крым с 14% голосов занял третью строчку.
Также в рейтинг вошли Ростовская и Саратовская области. Их соки набрали по 2% голосов.
ТОП-5 был составлен ко Дню сока, который в России отмечается 15 августа.
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