Самые вкусные соки: Крым попал в очередной рейтинг

Анализ сделан по результатам опроса туристов в соцсетях.

ТОП возглавила Волгоградская область, чьи соки набрали больше всего голосов среди туристов — 43%. На втором месте оказался Краснодарский край — 40%. Крым с 14% голосов занял третью строчку.

Также в рейтинг вошли Ростовская и Саратовская области. Их соки набрали по 2% голосов.

ТОП-5 был составлен ко Дню сока, который в России отмечается 15 августа.