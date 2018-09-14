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МАДИ вошел в топ-50 вузов в сфере технических, естественных и точных наук
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МАДИ вошел в топ-50 вузов в сфере технических, естественных и точных наук 

Управа района Аэропорт города Москвы 14 сентября 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Расположенный в районе Аэропорт Московский автодорожный институт (МАДИ) занял 32-ю строчку в списке, составленном рейтинговым агентством RAEХ, в категории «Технические, естественно-научные направления и точные науки». Об этом рассказали в пресс-службе вуза.
— Учитывались мнения респондентов о качестве образования, востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской деятельности. В опросах принимали участие представители академического и научного сообщества, компаний-работодателей, а также студенты и выпускники, — поделился сотрудник пресс-службы.
Общее количество респондентов превысило 60 тысяч человек. (мю)
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