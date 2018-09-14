МАДИ вошел в топ-50 вузов в сфере технических, естественных и точных наук

Расположенный в районе Аэропорт Московский автодорожный институт (МАДИ) занял 32-ю строчку в списке, составленном рейтинговым агентством RAEХ, в категории «Технические, естественно-научные направления и точные науки». Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

— Учитывались мнения респондентов о качестве образования, востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской деятельности. В опросах принимали участие представители академического и научного сообщества, компаний-работодателей, а также студенты и выпускники, — поделился сотрудник пресс-службы.

Общее количество респондентов превысило 60 тысяч человек. (мю)