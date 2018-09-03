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Щедрые на шенген: названы консульства, которые выдают визы в страны ЕС на длительный срок
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Щедрые на шенген: названы консульства, которые выдают визы в страны ЕС на длительный срок 

360tv.ru + ещё 2 3 сентября 2018
Фото: Карельские вести
Российские туристы назвали страны, консульства которых чаще всего выдают путешественниками из РФ шенгенские визы на длительный срок. В список «самых добрых» попали Испания, Финляндия, Греция, Италия, Германия и Франция, сообщила газета «Известия».
К таким выводам пришли специалисты лаборатории методологии социальных исследований после анализа данных, проведенного совместно с веб-сервисом для подготовки документов на шенгенскую визу VISAbility.ru.
Выяснилось, что в 2018 году чаще всего за шенгеном россияне обращались в испанские и финские консульства: в них документы на визу поступили от 15,6% опрошенных. На втором месте оказалась Италия с результатом в 14,8%, а третье поделили Франция и Греция, набравшие по 10,7%.
Длинный мультишеген, отмечают специалисты, был оформлен почти в половине случаев. Двухлетнюю визу дали 28,8% участников исследования, на год шенген получили 28%. На ближайшие три года виза есть у 13,5% опрошенных, еще чуть более 10% смогут путешествовать полгода. Шенгенскую визу на пять лет выдали 7,6% респондентов.
Чаще всего годовые визы получают те, кто обращается в испанское консульство — 63% от подающих сюда документы. В 41% случаев выдает годовые визы Италия. Финские консулы в 68% случаев ставят россиянам двухлетние визы. Самая популярная виза в Греции — на три года. Такие получили 59% россиян. Наиболее длинные — пятилетние — визы выдают россиянам во французском консульстве.
Специалисты провели свой опрос в период с 30 по 31 августа методом онлайн-анкетирования. Выборка респондентов была организована по неслучайному типу через таргетированную рекламу Facebook.
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