«Пятерочка» и «Перекресток» решили не повышать возраст пенсионных скидок

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group , владеющий торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», заявил, что после проведения пенсионной реформы сохранит скидки для пенсионеров по действующим сейчас возрастным границам, сообщает РБК.

Кроме того, компания планирует создать новые рабочие места для россиян старше 50 лет.

Общий объем скидок для пенсионеров в 2017 году компания оценивает в 7 миллиардов рублей.

Как отмечает агентство, представители других крупных ретейлеров пока не заявляли о расширении льгот на людей предпенсионного возраста.