Россияне перешли на виски

Продажи виски и бренди резко возросли в России

За первый квартал 2018 года в России резко возросли продажи бренди, виски и других импортных спиртных напитков —до 1,5 млн декалитров (22 процента). Отмечается, что большая часть спиртного была импортирована в страну. Российское производство данных видов напитков также показывает рост: до 213,4 тысяч декалитров (66,9 процента). Продажи водки остаются стабильными. Такие данные привела газета «Известия»

Эксперты предположили, что такие данные могут говорить о том, что потребление крепких спиртных напитков увеличивается.

В первом квартале текущего года общий объем розничной продажи алкоголя, без учета пивной продукции, составил 50,6 миллиона декалитров. Этот показатель на 3,4 процента выше, чем за аналогичный период 2017 года.

Наибольший рост показали такие напитки, как кальвадос, бренди, виски и другая «экзотика» (22 процента). Продажа коньяка возросла до 2,7 миллиона декалитров (11,4 процента), вина — до 11,8 миллиона декалитров (четыре процента). Тогда как продажи водки в первом квартале 2018 года остались на уровне аналогичного периода 2017 года: 17,4 миллиона декалитров. Реализация пива в свою очередь, упала на до 141,5 миллиона декалитров (на два процента).