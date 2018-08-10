Опрос: россияне за пять лет стали позитивнее оценивать отношения с Грузией

ВЦИОМ провел исследование об отношении жителей страны к действиям России в ходе грузино-осетинского конфликта, который произошел десятилетие назад. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию , грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

"Российско-грузинские отношения сегодня оцениваются менее негативно, чем 5-15 лет назад. Так, в 2013 году каждый пятый (22%) опрошенный называл их напряженными, сегодня таких респондентов существенно меньше — 7%. И, напротив, становится больше тех, кто полагает, что российско-грузинские отношения в норме (31% против 24% в 2013 году)" — говорится в материалах исследования ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Несколько реже, чем раньше, отношения двух стран россияне называют прохладными — сейчас так отзываются 29% опрошенных (против 35% в 2013 году). Однако положительные эпитеты по-прежнему озвучивают немногие, хотя доля положительных оценок за последние пять лет и увеличилась: дружественными отношения между Россией и Грузией сегодня считают 7% респондентов (против 2% в 2013 году), как и добрососедскими — 7% опрошенных (против 4% в 2013 году).

"Большинство конфликтов между странами рано или поздно сходят на нет. Это происходит и в случае взаимоотношений между Россией и Грузией — медленно, но верно. И не в последнюю очередь — благодаря позиции обычных граждан. Большинство россиян испытывают к грузинам теплые чувства", — отметил руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов , комментируя результаты опроса.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 6 августа 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,5%. В 2003-2013 годах проводились аналогичные квартирные опросы.