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Взрослые россияне подсели на мармелад
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Взрослые россияне подсели на мармелад 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Для исследования использовались данные скан-панели домохозяйств. Участники сканировали штрихкоды всех покупок и отправляли в базу данных в онлайн-режиме.
Согласно полученным данным, самой интенсивно развивающейся категорией из всех современных кондитерских изделий стал мармелад. Его продажи с мая 2017 года по май 2018 года выросли на 18%. Чаще всего мармелад покупали в магазинах недалеко от дома, на втором и третьем местах — супермаркеты и гипермаркеты.
При этом продажи выросли не за счет детей, а за счет людей до 32 лет. В целом наиболее активная категория покупателей мармелада и леденцов — это возрастная категория от 30 до 40 лет. Причем покупки делаются в основном не для детей, а для собственного удовольствия.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Взрослые россияне увеличили покупки леденцов и мармелада».
Летом прошлого года одним из самых востребованных продуктов, который искали в «Яндексе» жители Новосибирска, стала козлятина.
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