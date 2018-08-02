Взрослые россияне подсели на мармелад

Для исследования использовались данные скан-панели домохозяйств. Участники сканировали штрихкоды всех покупок и отправляли в базу данных в онлайн-режиме.

Согласно полученным данным, самой интенсивно развивающейся категорией из всех современных кондитерских изделий стал мармелад. Его продажи с мая 2017 года по май 2018 года выросли на 18%. Чаще всего мармелад покупали в магазинах недалеко от дома, на втором и третьем местах — супермаркеты и гипермаркеты.

При этом продажи выросли не за счет детей, а за счет людей до 32 лет. В целом наиболее активная категория покупателей мармелада и леденцов — это возрастная категория от 30 до 40 лет. Причем покупки делаются в основном не для детей, а для собственного удовольствия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» : «Взрослые россияне увеличили покупки леденцов и мармелада».