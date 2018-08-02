Андрей Шохин в топе градоначальников 

Накануне центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал новое исследование, посвящённое оценке деятельности мэров (глав администрации) столиц регионов Российской Федерации за июнь-июль 2018 года.
В первую группу Национального рейтинга мэров России вновь вошёл глава администрации города Владимира Андрей Шохин. Он расположился на 24 месте. В число наиболее эффективных руководителей российских городов вошли также градоначальники Москвы, Казани, Тюмени, Краснодара, Сочи, Санкт-Петербурга и других городов.
Рейтинги мэров 88-ти ключевых городов России составляются экспертами федерального Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», в частности, в целях выявления уровня доверия россиян к первым лицам региональной власти и улучшения обратной связи с населением.
Среди руководителей соседних с Владимиром региональных столиц ближе всего к Андрею Шохину расположились мэры Ярославля (59 место рейтинга), Нижнего Новгорода (62 место), Рязани (64 место), Иваново (67 место).
«В таблицах рейтинга обозначены те мэры, которые находятся на своём посту на момент обнародования исследования. Если ротация мэров произошла незадолго до публикации, эксперты имеют возможность дать положительную или отрицательную оценку происшедшему событию, определить своё отношение к новому мэру, в сравнении с предыдущим и т.п», — отмечают эксперты «Рейтинга».
Справка:
Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Заочные экспертные опросы проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона («Синектики»). Ключевой являлась установка «Синектики» о повышении релевантности результатов, в случае привлечения в качестве респондентов не только экспертов узкой специализации, но и людей абсолютно разных с профессиональной точки зрения. Таким образом, в «Национальном рейтинге мэров» сознательно задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности.