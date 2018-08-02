Андрей Шохин в топе градоначальников

Накануне центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал новое исследование, посвящённое оценке деятельности мэров (глав администрации) столиц регионов Российской Федерации за июнь-июль 2018 года.

Казани, Тюмени, Краснодара, Сочи, В первую группу Национального рейтинга мэров России вновь вошёл глава администрации города Владимира Андрей Шохин. Он расположился на 24 месте. В число наиболее эффективных руководителей российских городов вошли также градоначальники Москвы Санкт-Петербурга и других городов.

Рейтинги мэров 88-ти ключевых городов России составляются экспертами федерального Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», в частности, в целях выявления уровня доверия россиян к первым лицам региональной власти и улучшения обратной связи с населением.

Среди руководителей соседних с Владимиром региональных столиц ближе всего к Андрею Шохину расположились мэры Ярославля (59 место рейтинга), Нижнего Новгорода (62 место), Рязани (64 место), Иваново (67 место).

«В таблицах рейтинга обозначены те мэры, которые находятся на своём посту на момент обнародования исследования. Если ротация мэров произошла незадолго до публикации, эксперты имеют возможность дать положительную или отрицательную оценку происшедшему событию, определить своё отношение к новому мэру, в сравнении с предыдущим и т.п», — отмечают эксперты «Рейтинга».

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