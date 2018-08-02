Россияне пристрастились к мармеладу и леденцам

Россияне стали покупать больше мармелада и леденцов. К такому мнению пришли в исследовательском холдинге «Ромир», изучив информацию от 40 тысяч россиян.

С мая 2017 года по май 2018 года покупки мармелада разных марок в России выросли более чем на 18 процентов. На втором месте по увеличению продаж оказались леденцы на палочке — рост за год составил 10,5 процента. При этом все чаще эти сладости, как отмечает руководитель практики панельных исследований «Ромир» Инна Афанасенко, покупают взрослые не для детей, а чтобы побаловать себя.

Самые большие любители леденцов — россияне в возрасте от 30 до 40 лет.

"Мармелад чаще всего приобретают в «магазинах у дома» — об этом заявили 36,4 процента респондентов. На втором месте идут супермаркеты — 26,5 процента. За ними с небольшим отрывом гипермаркеты — 24,9 процента. Леденцы на палочке чаще всего покупают в супермаркетах — 28,6 процента, на второе место вышли «магазины у дома» — 21,8 процента. На третьем месте гипермаркеты — 19,3 процента", — говорится в исследовании «Ромир».