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Россияне пристрастились к мармеладу и леденцам
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Россияне пристрастились к мармеладу и леденцам 

Российская Газета 48 минут назад
Фото: Российская Газета
Россияне стали покупать больше мармелада и леденцов. К такому мнению пришли в исследовательском холдинге «Ромир», изучив информацию от 40 тысяч россиян.
С мая 2017 года по май 2018 года покупки мармелада разных марок в России выросли более чем на 18 процентов. На втором месте по увеличению продаж оказались леденцы на палочке — рост за год составил 10,5 процента. При этом все чаще эти сладости, как отмечает руководитель практики панельных исследований «Ромир» Инна Афанасенко, покупают взрослые не для детей, а чтобы побаловать себя.
Самые большие любители леденцов — россияне в возрасте от 30 до 40 лет.
"Мармелад чаще всего приобретают в «магазинах у дома» — об этом заявили 36,4 процента респондентов. На втором месте идут супермаркеты — 26,5 процента. За ними с небольшим отрывом гипермаркеты — 24,9 процента. Леденцы на палочке чаще всего покупают в супермаркетах — 28,6 процента, на второе место вышли «магазины у дома» — 21,8 процента. На третьем месте гипермаркеты — 19,3 процента", — говорится в исследовании «Ромир».
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