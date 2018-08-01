Россияне стали экономнее во время путешествий

В 2018 году россияне потратят во время отпусков меньше денег, чем в прошлом году, многие стараются уложиться в бюджет, не превышающий 40 тысяч рублей. Такие данные приводит аналитический центр НАФИ.

Экономными оказалась почти половина опрошенных. Предельную планку в 40 тысяч обозначили 46% россиян. При этом лишь 14% потенциальных туристов готовы потрать на отдых до 100 тысяч рублей.

Эксперты рынка отмечают, что экономия заметна как среди тех, кто путешествует по России , так и среди тех, кто намерен отправиться за границу.

«С одной стороны, для отрасли внутреннего туризма открывается большой потенциал, с другой — на фоне инфраструктурных недоработок остаются крайне актуальными проблемы качества обслуживания», — цитирует директора по исследованиям НАФИ Тимура Аймалетдинова РИА Новости

Исследователи уточняют, что 87% россиян тратят деньги на отдых из личных накоплений. Каждый десятый берёт взаймы у знакомых или близких. А 4% путешественников ради отдыха залезают в кредиты. При этом количество туристов увеличивается. За последний год в поездках побывал каждый четвёртый россиянин. Но большинство, а это 70%, предпочли не выезжать за пределы страны.

Опрос об экономических предпочтениях россиян проходил в 42 регионах России и охватил 140 населённых пунктов.

Ранее News.ru сообщал, что эксперты прогнозируют увеличение стоимости отдыха за рубежом.