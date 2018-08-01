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Турчак считает нормальным временное снижение рейтинга единороссов
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Турчак считает нормальным временное снижение рейтинга единороссов 

ТАСС 1 час назад
ГУСЕВ /Калининградская область/, 1 августа. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак назвал нормальной ситуацию с временным снижением рейтинга партии, которое зафиксировало недавнее социологическое исследование.
"Это нормальная социологическая история: есть падения, есть подъемы", — ответил он на вопрос журналистов, ожидали ли единороссы подобного стечения обстоятельств.
"Самое главное, чтобы мы к 9 сентября (единый день голосования — прим. ТАСС) подошли в хорошей форме", — добавил Турчак.
Ранее СМИ со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщали, что рейтинг «Единой России» по состоянию на 22 июля стал рекордно низким с декабря 2011 года.
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