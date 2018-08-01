Турчак считает нормальным временное снижение рейтинга единороссов

"Это нормальная социологическая история: есть падения, есть подъемы", — ответил он на вопрос журналистов, ожидали ли единороссы подобного стечения обстоятельств.

"Самое главное, чтобы мы к 9 сентября (единый день голосования — прим. ТАСС) подошли в хорошей форме", — добавил Турчак.