Соцопрос: Сегодня украинцы жертвуют гражданским организациям меньше, чем в прошлом году 

Согласно опросу, респонденты уверены, что деятельность гражданских активистов — это путь в политику. Эта уверенность в 2018-м по сравнению с предыдущим годом почти не изменилась — 18% на 19% соответственно. На втором месте — убежденность в том, что общественники хотят помочь нуждающимся (17% против 14% в 2017-м), но уже на третьем — в том, что активисты желают стать известными (16% против 13% в 2017-м).
Чуть лучше отношение к гражданским организациям. В том, что им небезразлично положение дел в стране/населенном пункте считают 20% опрошенных (21% в 2017-м году). В том, что ГО помогут нуждающимся не сомневаются 20% (19% в 2017-м году). На третьем месте — вера людей в существование таких организаций как проявление гражданской позиции (17% против 18% в 2017-м году).
А вот в том, что ГО имитируют деятельность убеждено уже больше людей — 5% против 10% в 2017-м. А мнение о том, что эта работа — трамплин в политику, практически не изменилось (13% против 14% в 2017-м). Хотя оно на пятом месте.
Интересно, что увеличилось количество тех, кто не стал бы жертвовать деньги проверенной организации или группе на благое дело — 37% против 34% в 2017-м. Хотя до 100 гривен отдали бы 28% (27% — в 2017-м). Больше 1000 грн пожертвовал бы всего 1% опрошенных. Зато в прошлом году этот показатель составлял 4%.
«Только треть людей знает о гражданских организациях в своих городах и селах. Это, правда, больше, чем в 2013 году. Все же, он них мало известно. Не растет и количество тех, кто активно участвует в общественной деятельности. И в сравнении с 2013-м годом, и даже с 2009-2010 гг. Хотя люди еще готовы давать на эту деятельность деньги. Небольшие деньги, потому что люди стали беднее, но готовы», — в частности, подчеркнула директор Фонда демократических инициатив им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.