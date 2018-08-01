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Россияне смогут покупать еду в рассрочку
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Россияне смогут покупать еду в рассрочку 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В магазинах сети можно будет покупать проукты в рассрочку, используя специальную карту. С каждой покупки будут накапливаться бонусы, приобрести товар можно будет в рассрочку на три месяца и без процентов.
Эксперты довольно скептически относятся к таким изменениям. Проанализировав ситуацию, специалисты пришли к выводу, что к такому нововведениею нужно относиться настороженно. Они отмечают, что такая услуга вряд ли будет пользоваться популярностью, так как выгодной она может быть только для клиентов граничащих с беностью.
При этом банк, который планирует сотрудничать в этом направлении с супермаркетом, считает данное нововведение весьма перспективное. Отмечается, что данная система сочетает в себе как функциональные возможности карты лояльности, так и функции обычной банковской карты, пишет pravda.ru.
Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Сбербанк назвал страны, где россиянам не стоит платить картой. Россиянам не стоит оплачивать покупки по карте в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Америке.
По информации аналитиков Сбербанка, в этих странах у россиян чаще всего воруют деньги при оплате с помощью банковских карт. Подобные кражи происходят в маленьких магазинах, в крупных супермаркетах вероятность кражи намного ниже.
Фото: pixabay.com
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