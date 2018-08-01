Евгений Арапов поднялся в Национальном рейтинге мэров

Глава Оренбурга Евгений Арапов занял 14 место в Национальном рейтинге мэров за июнь-июль 2018 года.

Результаты Национального рейтинга подводятся на основании заочного анкетирования и заочных опросов экспертного сообщества. Авторы исследования отмечают, что в качестве респондентов привлекаются не только эксперты узкой специализации, но также и люди абсолютно разных профессий.

В итоговые таблицы рейтинга входят только те главы городов, которые находятся на своем посту на момент публикации исследования.