Евгений Арапов поднялся в Национальном рейтинге мэров 

Глава Оренбурга Евгений Арапов занял 14 место в Национальном рейтинге мэров за июнь-июль 2018 года.
В рейтингах за апрель-май и январь-март текущего года глава Оренбурга занимал 16 и 18 места соответственно. Первую строчку в июльском рейтинге занял глава Казани Ильсур Метшин. На втором и третьем местах стоят мэры Москвы и Уфы Сергей Собянин и Ирек Ялалов соответственно.
Исследование подготовлено центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ. Его объектами стали мэры 88 городов России.
Результаты Национального рейтинга подводятся на основании заочного анкетирования и заочных опросов экспертного сообщества. Авторы исследования отмечают, что в качестве респондентов привлекаются не только эксперты узкой специализации, но также и люди абсолютно разных профессий.
В итоговые таблицы рейтинга входят только те главы городов, которые находятся на своем посту на момент публикации исследования.