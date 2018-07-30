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Треть россиян экономят в отпуске на еде
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Треть россиян экономят в отпуске на еде 

САРАТОВ24 3 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Возможность попробовать необычные блюда — один из факторов, определяющих направление для отпуска. Так считают 46% россиян, участвовавших в международном опросе метапоиска momondo.ru. Тратить на дегустации местных блюд больше средств, чем дома, готовы больше половины россиян. Однако почти 40% все же надеются сохранить траты на привычном уровне.
Наиболее бюджетными оказались в этом плане оказались страны Азии. В Нячанге, Хошимине и Денпасаре (остров Бали) обед в кафе обойдется примерно в 100 рублей. Дальше в рейтинге стоят Коломбо, Тунис и Ханой, где поесть удастся в среднем за 140 рублей. Планку в 150 рублей едва преодолели Бангкок, Паттайя, Куала-Лумпур и Хургада. На другом конце рейтинга оказались Нью-Йорк, Копенгаген, Рейкьявик, Женева. Город с самыми высокими ценами — Цюрих.
В России самыми недорогими кафе может похвастаться Астрахань, где обед на одного будет стоить около 250 рублей. Чуть выше, 300 рублей, в Саратове, Ярославле и Томске. В Архангельске можно поесть в среднем за 325, а в Иркутске, Новосибирске и Петрозаводске — за 350 рублей. Курортный Сочи отличился неожиданно приятной стоимостью обеда в 400 рублей. Зато Оренбург и Волгоград продемонстрировали «столичный» уровень цен. Однако нашлись и города, где средний счет в кафе еще дороже. В Южно-Сахалинске, например, этот показатель равен 1000, а в Якутске — 800 рублей. Москва со средним ценником в 600 рублей стала 76-й по дороговизне, заняв место между Берлином и хорватским Сплитом.
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