Треть россиян экономят в отпуске на еде

Возможность попробовать необычные блюда — один из факторов, определяющих направление для отпуска. Так считают 46% россиян, участвовавших в международном опросе метапоиска momondo.ru. Тратить на дегустации местных блюд больше средств, чем дома, готовы больше половины россиян. Однако почти 40% все же надеются сохранить траты на привычном уровне.

Тунис и Паттайя, Копенгаген, Наиболее бюджетными оказались в этом плане оказались страны Азии. В Нячанге, Хошимине Денпасаре (остров Бали) обед в кафе обойдется примерно в 100 рублей. Дальше в рейтинге стоят Коломбо Ханой , где поесть удастся в среднем за 140 рублей. Планку в 150 рублей едва преодолели Бангкок Куала-Лумпур и Хургада. На другом конце рейтинга оказались Нью-Йорк Рейкьявик , Женева. Город с самыми высокими ценами — Цюрих