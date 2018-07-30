Жители Саранска считают дороги главным наследием ЧМ-2018

В мае этого года Научный центр социально-экономического мониторинга Республики Мордовия провел опрос среди жителей региона. Ряд вопросов исследования был связан с чемпионатом мира по футболу. Об этом сообщает издание «Известия Мордовии».

В опросе приняли участие 375 жителей Саранска . Они были отобраны по случайному принципу среди всех возрастных групп от старшеклассников до пенсионеров.

По словам доктора социологических наук, директора ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга Республики Мордовия» Ирины Фадеевой , людям задавался вопрос: «Укажите наиболее важные, на ваш взгляд, изменения, которые произошли в республике в связи с проведением Чемпионата мира по футболу?». Им предлагалось 13 вариантов ответа. «При желании, респондент мог выбрать 3 варианта ответа», — поясняет автор публикации.

По мнению опрошенных, основные изменения коснулись расширения и благоустройства дорожной сети: «отремонтированы и построены новые дороги» (58,4%) и «отремонтированы и построены новые спортивные объекты» (52,8%). Кроме того, половина респондентов сочла наибольшим положительным эффектом мундиаля реконструкцию аэропорта (50,4%).

Напомним, в рамках подготовки к ЧМ в Саранске были построены транспортные развязки между районами города — от Светотехстроя до Юго-Запада, от Юго-Запада до Химмаша, реконструирована дорога до аэропорта, отремонтированы дороги на улицах Советской, Волгоградской, Серова, Крупской, Б. Хмельницкого, Кавказской, Красной, Рабочей и Московской

Также наиболее важным изменением половина респондентов сочла реконструкцию аэропорта. Отметим, что раньше горожане достаточно редко пользовались воздушным транспортом.