Жители Саранска считают дороги главным наследием ЧМ-2018 

В мае этого года Научный центр социально-экономического мониторинга Республики Мордовия провел опрос среди жителей региона. Ряд вопросов исследования был связан с чемпионатом мира по футболу. Об этом сообщает издание «Известия Мордовии».
В опросе приняли участие 375 жителей Саранска. Они были отобраны по случайному принципу среди всех возрастных групп от старшеклассников до пенсионеров.
По словам доктора социологических наук, директора ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга Республики Мордовия» Ирины Фадеевой, людям задавался вопрос: «Укажите наиболее важные, на ваш взгляд, изменения, которые произошли в республике в связи с проведением Чемпионата мира по футболу?». Им предлагалось 13 вариантов ответа. «При желании, респондент мог выбрать 3 варианта ответа», — поясняет автор публикации.
По мнению опрошенных, основные изменения коснулись расширения и благоустройства дорожной сети: «отремонтированы и построены новые дороги» (58,4%) и «отремонтированы и построены новые спортивные объекты» (52,8%). Кроме того, половина респондентов сочла наибольшим положительным эффектом мундиаля реконструкцию аэропорта (50,4%).
Напомним, в рамках подготовки к ЧМ в Саранске были построены транспортные развязки между районами города — от Светотехстроя до Юго-Запада, от Юго-Запада до Химмаша, реконструирована дорога до аэропорта, отремонтированы дороги на улицах Советской, Волгоградской, Серова, Крупской, Б. Хмельницкого, Кавказской, Красной, Рабочей и Московской
Также наиболее важным изменением половина респондентов сочла реконструкцию аэропорта. Отметим, что раньше горожане достаточно редко пользовались воздушным транспортом.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин