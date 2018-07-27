Подсчитано число работающих «без желания» россиян

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) впервые дали оценку «социально неоптимизированному труду» в России ; согласно результатам исследования, около 60% работающего населения заняты трудом «без желания», в большей степени распространенном за пределами крупных городов.

«Социально неоптимизированным» автор исследования, Владимир Карачаровский, определяет труд, производящийся в противоречии с декларируемым работниками идеалом. Он опирался на опросы населения 2016 и 2017 годов, посвященные предпочтениям по временному распределению различных видов активности (оплачиваемого и неоплачиваемого труда, домашнего труда, отдыха, творчества, спорта и так далее — так называемый бюджет времени) и возможной справедливой оценке заработка респондента с учетом его мнения о том, сколько часов в неделю было бы справедливо работать за такую зарплату, пишет «Коммерсант».

Общие оценки свидетельствуют о том, что в целом «без желания» произведенный продукт труда для оплачиваемых видов деятельности составляет 39-41% для среднестатистического россиянина. Для домашнего труда этот показатель достигает 58%. Оценки это близки как для мужчин, так и для женщин. Согласно расчетам ВШЭ, «социально неоптимизированный» продукт труда производят 57,5% работающего населения.

Автор исследования выделяет два основных фактора, влияющих на принадлежность человека к группе работающих «без желания»: это уровень зарплаты (здесь действует правило «чем выше ее величина, тем меньше вероятность производства индивидом неоптимизированного продукта труда») и баланс удовлетворенности работой (разница времени на труд с удовольствием и без).

Из этого делается вывод, что у высокооплачиваемых сотрудников более оптимальный «бюджет времени». Это идет наперерез стандартным представлениям о том, что в отраслях высококвалифицированного труда работодатель склонен к сверхэксплуатации работников.

Кроме того, «труд без желания» более распространен в малых городах, нежели в крупных, хотя существует представление о неоптимальных затратах на труд в мегаполисах России.