Половина россиян верит в пришельцев

Почти половина взрослых россиян верит в пришельцев, показал опрос

В ходе опроса 42% его участников высказали мнение, что представители внеземных цивилизаций либо не посещают Землю, либо их попросту не существует, еще 13% опрошенных затруднились дать ответ.

"Однако 45% респондентов верят в существование инопланетян: среди них 27% сказали, что они скрываются от землян, еще 18% полагают, что власти скрывают от нас пришельцев", — говорится в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 29-30 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.