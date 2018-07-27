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Почти половина взрослых россиян верит в пришельцев, показал опрос
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Почти половина взрослых россиян верит в пришельцев, показал опрос 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Пятый канал
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Почти половина (45%) взрослых жителей России верит в существование инопланетян, при этом 18% полагают, что власти скрывают пришельцев от населения планеты, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В ходе опроса 42% его участников высказали мнение, что представители внеземных цивилизаций либо не посещают Землю, либо их попросту не существует, еще 13% опрошенных затруднились дать ответ.
"Однако 45% респондентов верят в существование инопланетян: среди них 27% сказали, что они скрываются от землян, еще 18% полагают, что власти скрывают от нас пришельцев", — говорится в материалах исследования, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 29-30 мая 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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